حفيد ملكة بريطانيا يعمل في شركة ناشئة

أعلن الأمير البريطاني هاري، اليوم الثلاثاء، أنه تولى منصباً إدارياً رفيعاً في شركة ناشئة للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو.

وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد، كـونه «كبير مسؤولي التأثير» في شركة «بتر آب» الناشئة، على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وفقاً لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو.

وقال الأمير هاري، وهو حفيد ملكة بريطانيا، في رسالة عبر مدونة «بتر آب»: «لدي قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصاً محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا».

وتعرّف «بتر آب» عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميا في مجال التوجيه والإرشاد عبر الأجهزة المحمولة.

وتجمع منصة الشركة الناشئة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.

وأعلنت «بتر آب»، الشهر الماضي، جمعها 125 مليون دولار أميركي، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 1.73 مليار دولار.

وقد تأسست «بتر آب» سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفاً مع شبكة من حوالى ألفي مدرب.

ومن بين زبائنها وكالة «ناسا» و«شفرون» و«مارس» و«جيننتك» و«سناب» و«وورنر ميديا».

وبعد ابتعادهما رسميا عن العائلة الملكية البريطانية، منذ عام، يعيش الأمير هاري وزوجته الأميركية ميجان ماركل في كاليفورنيا.