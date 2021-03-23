ثمانيني يستعيد حريته بعد 58 عاماً في السحن

استعاد عجوز حريته بعد أن قبع في السجن لمدة 58 عاماً إثر إدانته بجريمة قتل مزدوجة في ألمانيا.

وأعلنت المحكمة العليا في منطقة كارلسروهه، اليوم الثلاثاء، أن القضاء أمر بإطلاق سراح العجوز، البالغ 84 عاماً.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.

كانت محكمة في برلين دانت في 30 مايو 1963 الرجل، البالغ حينها 25 عاماً، بتهمة مهاجمة زوجين في سيارتهما وقتلهما.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة في السابق طلبات تقدم بها المحكوم بالسجن مدى الحياة لإطلاق سراحه، آخرها في مايو 2020.

وقدمت محاميته حينها التماساً بهذا الصدد.

ولم يُعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الثمانيني المسجون منذ فترة تقسيم ألمانيا إلى جمهوريتين منفصلتين في الغرب والشرق.

وتبلغ عقوبة السجن القصوى في ألمانيا 15 عاماً، غير أن القضاء يمكن أن يحرم محكوماً من إمكان المطالبة بإطلاق سراح مشروط بعد انقضاء 15 عاماً في حال كانت جريمته تشكل "خطورة خاصة".