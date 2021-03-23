العثور على قطع زمرد وزنها أكثر من 6 كيلوجرامات

الزمرد من الأحجار الكريمة المهمة، لونها يميل إلى الأخضر الشفاف، وتأخذ شكلاً هندسياً سداسي الأوجه، ونادراً ما تكون جميعها كاملة.

وأعلن المكتب الإعلامي لشركة (روس تيخ) أن الجيولوجيين عثروا في منجم مارينسك السطحي، على مجموعتين من حجر الزمرد وزنهما أكثر من ستة كيلوجرامات.

ويشير الخبراء، إلى أن هذه أول مرة منذ سنوات يعثر فيها الجيولوجيون على مثل هذه المجموعة المتكونة من أربع قطع كبيرة من حجر الزمرد وزنها الإجمالي أكثر من ستة كيلوجرامات.

وبحسب موقع «RT» قد استخرج العمال هذه المجموعة يدوياً من عمق 260 مترا. ويشير الخبراء، إلى أن اكتشاف هذه المجموعة يؤكد على إمكانيات المنجم الكبيرة وجدواه الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل في المنطقة التي عثر فيها على هذا الزمرد، بدأ في السنة الحالية، ولم تحدد قيمته. ولذلك تقرر عرض هذه المجموعة النادرة في مزاد علني.

ويقول فيتالي شابوشنيكوف، مدير المنجم، وفقا لخبرائنا، للزمرد الذي عثرنا عليه أهمية خاصة بين جامعي النوادر. لذلك نحن لم نقيّمه حاليا من وجهة نظر استخدامه في صنع المجوهرات.