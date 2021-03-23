قريبا.. قد لا تحتاج إلى حقنة لأخذ لقاح كورونا!

يخشى الكثير من الناس الحقنة ويتردد قبل أخذ أي دواء أو لقاح على شكل حقنة. لكن الأمر قد يتغير قريبا بعد أن بدأ التفكير في إنتاج لقاح مضاد لفيورس كورونا المستجد لا يحتاج إلى حقنة.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" أن اللقاح، قيد التطوير، سيكون أقراصا يتم تناولها عن طريق الفم مثل حبوب الأدوية. في هذه الحالة، لن تحتاج للذهاب إلى مركز طبي أو مركز للتطعيم لتلقي لقاح كورونا. ولن تكون بحاجة لعامل طبي لأخذ اللقاح. كلما ستحتاجه هو قليل من الماء.

وقالت شركة Oravax، التى تعمل على إنتاج هذا اللقاح، إنها تخطط لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر بحلول شهر يونيو المقبل.

وتقدم كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تمت المصادقة عليها حتى الآن في مختلف أنحاء العالم، على شكل حقنة.

ولن تكون هذه أول مرة توجد فيها لقاحات تؤخذ عن طريق الفم. كما أن هناك توجها لكي تكون لقاحات الجيل الثاني تنتج على شكل أقراص من أجل تسهيل توزيعها حيث يمكن للناس أخذها بأنفسهم في المنزل.