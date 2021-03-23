ماجد المهندس يسبح عكس التيار

مراد اليوسف (دبي) - تجربة جديدة يطلقها الفنان ماجد المهندس باللهجة اللبنانية من خلال عمل يحمل عنوان «حبيتك» يسبح فيه عكس التيار، حيث يتجه الفنانون العرب إلى غناء الأغنية العراقية، بينما هو يؤدي أغنية أخرى من لون آخر بعيد عن الأغنية العراقية والخليجية، وهي تجربة يخوضها متعاوناً بها مع الملحن المصري محمود خيامي الذي لحن الكلمة اللبنانية للشاعرة سمر هندي، وهي من اللون الغنائي الكلاسيكي العاطفي.

وعلى صعيد آخر، يطل المهندس خلال شهر رمضان 2021 بغناء تتر لبرنامج على إحدى القنوات العراقية، حيث بدأ الترويج للأغنية الشارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان والقناة.