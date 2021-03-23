طفلة صغيرة تنجو من الموت.. والمنقذ قط!

استطاع قط منزلي من إنقاذ طفلة صغيرة من الموت، بقيت طيلة 4 أيام معزولة في شقة مغلقة بموسكو

أفادت صحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس" بأن قطا أنقذ من الموت بنتا صغيرة بقيت طيلة 4 أيام معزولة في شقة مغلقة بموسكو.

وأفادت صحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس" إن البنت ولدت في يناير عام 2020. وأبلغت والدتها البالغة من العمر 38 عاما أقاربها أنها تنوي زيارة منزلها الصيفي خارج موسكو، ثم انقطع الاتصال بها.

وطلبت أمها وجدة البنت يوم 20 مارس الجاري الأقارب بأن يزوروا المنزل الصيفي. فلم يجدوا فيه الأم وابنتها الصغيرة.

وبحسب موقع «RT» قررت المرأة المسنة زيارة ابنتها وحفيدتها فلم تتمكن من دخول الشقة لأن بابها كان مغلقا ولم يفتحه أحد.

لكن انتباهها جذب مواء عصبيا لقط داخل الشقة. واتصلت المرأة المسنة بصانع الأقفال، الذي أبلغها بعد فتح الباب عن رائحة غريبة داخل الشقة وطلبت المرأة الاتصال بسيارة إسعاف.

وذكر الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث أن والدة البنت توفيت منذ أربعة أيام. وتم نقل الطفلة هزيلة إلى مستشفى المنطقة.

وقالت الصحيفة إن جدة البنت قررت نقل حفيدتها والقط إلى بيتها حيث ستقوم برعايتهما.