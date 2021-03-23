«الشارقة للتراث» يطلق دليل النشر

الشارقة (الاتحاد)

أطلق معهد الشارقة للتراث «دليل النشر»، الذي يحتوي على بيانات شاملة عن كافة مطبوعاته خلال السنوات من 2016 – 2021، برؤية ببليوجرافية دقيقة وشاملة للمعلومات الأساسية عن كل إصدار.

وجاء الدليل الذي أعدته إدارة المحتوى والنشر بالمعهد في 270 صفحة، مسبوقاً بصور منتقاة لأغلفة كتب مختارة من الإصدارات. وتكشف عناوين الأعمال عن خريطة اهتمامات بحثية ممتدة، شملت موضوعات كتب المعهد وأبحاثه ودراساته في الأفق الخليجي والعربي والعالمي، كما تضمنت موسوعات وفهارس وأطالس ودراسات في حقول تراثية متنوعة.

من الشارقة إلى فضاءات عالمية

يؤكد الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في تقديمه للدليل أن «مكتبة الموروث» حلم أراد معهد الشارقة للتراث تحقيقه، لتكوين مكتبة متخصصة في التراث الثقافي العربي والعالمي، مشيراً إلى أن المعهد بدأ قبل سنوات قليلة بإصدار عدد محدود من العناوين، انطلق بها من الشارقة، مدينة الثقافة في الإمارات العربية المتحدة، إلى فضاءات عربية وعالمية واسعة.

وأوضح: «كانت إصدارات المعهد تتركز على الكلمة في البحث والدراسة، ثم أدخلنا الرسومات التوضيحية لننتقل إلى كتب مصورة بالكامل، وإلى الأطالس والفهارس والموسوعات، هكذا نحن نحاول جهدنا للوصول إلى القارئ، وإغرائه بالثقافة الشعبية والتراث الثقافي، بالصورة التي يحبها حتى يتعلق بها».

واختتم بقوله: «بحفظ أدبنا الشعبي وتقاليدنا، ومعارفنا الشعبية وتوثيقها، فإننا نصون التراث، وبذلك تترسخ مبادئ الهوية الوطنية، وتتنامى في الروح والوجدان، فنحفظ الهوية، وهذا هو شعار معهد الشارقة للتراث: (نصون التراث.. نحفظ الهوية)».