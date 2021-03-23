ترغب في إنقاص وزنك؟ إذا عليك بتغيير لون أطباقك

يلجأ الكثير من الناس إلى بعض الطُرُق الخاطئة لخسارة الوزن؛ مثل: تناول كميّاتٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، أو اتباع حمياتٍ غذائيةٍ قاسيةٍ، أو ممارسة التمارين الرياضية بكثرة، ولكن هل فكرت يوما أن تغيير لون وحجم وشكل الطبق الذي تأكل منه قد يساعدك في إنقاص وزنك؟

كشفت بعض التقارير أن لون وحجم وشكل الطبق الذي تأكل منه يمكن أن يحدث فرقا في مقدار ما تأكله، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن وفقاً لموقع «RT».

وإذا كنت تأمل في إنقاص وزنك، فإن تبديل أطباقك يمكن أن يحدث فرقا حقا، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني نقلا عن مؤسسي Peyton & Tyler، وهو مركز للأدوات المنزلية الممتازة عبر الإنترنت.

قال مؤسسو Peyton & Tyler: "وفقا للأبحاث وعدد لا يحصى من الخبراء، يمكن أن يكون للطبق الذي تختاره تأثير قوي بشكل لا يصدق على مذاق وجبتك. نعم، يمكن أن يجعلنا لون وشكل الطبق نعتقد أن مذاق الطعام أحلى ولذيذ وأكثر كثافة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الكمية التي تتناولها".

وتشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأطباق الحمراء تشجعك على تناول كميات أقل من الطعام، لذا فهذا هو الاختيار المناسب إذا كنت تحاول خسارة بضعة كيلوغرامات.

وقال الخبراء في Peyton & Tyler: "نظرا لأننا نربط اللون الأحمر بالخطر، فإن هذه الأطباق على ما يبدو تمثل رادعا للكف عن الطعام .. آثار الأطباق على طعامنا خفية لكنها موجودة بالتأكيد. ويعتمد اختيار الطبق المثالي على ما تطبخه والنكهات التي ترغب في تحسينها والشيء الذي يناسبك".

وإذا لم يكن إنقاص الوزن هو هدفك وكنت أكثر تركيزا على تحسين نكهات طعامك، فيجب أن تلتزم بالأطباق السوداء أو البيضاء.

وأشار الخبراء: "إذا كنت من محبي برامج الطهي التلفزيونية، فمن المحتمل جدا أنك شاهدت أطباقا سوداء متموجة. ففي تناقض صارخ مع الأطباق المستديرة البيضاء التقليدية، ربما تجعل هذه البدائل الحديثة أي وجبة مميزة!".

والأطباق السوداء ليست عصرية فحسب، بل ستجعل طعامك أكثر فخامة ويزيد من النكهات اللذيذة، على ما يبدو.

وأوضح الخبراء: "وجدت الدراسات أيضا أن الأطباق السوداء تعزز الأحكام المعقدة فيما يتعلق بالطعام (بشكل أكثر تحديدا: الجودة والإعجاب)، بينما يُعتقد أنها تعزز النكهات اللذيذة على وجه التحديد".

وبشكل عام، تجعل الأطباق السوداء طعامنا اللذيذ أكثر إرضاء، مع إقناع العقل الباطن لدينا بأنها أكثر فخامة.

كما أن الأطباق الخضراء تجعلك تعتقد أن وجبتك صحية، حتى عندما لا تكون كذلك، وفقا للخبراء. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي اللون الأزرق أيضا إلى تقليل الشهية نظرا لوجود القليل من الأطعمة الزرقاء الموجودة في الطبيعة.