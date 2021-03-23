جيمى فوكس يجسد «تايسون» فى مسلسل جديد!

من المقرر أن يجسد الممثل الأميركي، جيمي فوكس، شخصية أسطورة الملاكمة «مايك تايسون» في مسلسل جديد يحمل اسم «تايسون»، للمخرج مارتن سكورسيزي.

وكانت السيرة الذاتية لتايسون ستقُدم في شكل فيلم في البداية يؤدي بطولته فوكس أيضا، قبل أن يتم تحويل القرار إلى تقديمها كمسلسل.

وسيعمل تايسون كمنتج تنفيذي في هذا المسلسل، والذي «سيستعرض حياة أحد أكثر شخصيات الملاكمة الأسطورية في كل العصور».

وقال تايسون في بيان: «كنت أتطلع إلى سرد قصتي منذ بعض الوقت».

وأضاف: «أتطلع إلى التعاون مع مارتن (سكورسيزي) وجيمي والفريق الإبداعي بأكمله لتقديم مسلسل للجمهور لا يتناول فقط رحلتي المهنية والشخصية ولكنه يلهم ويمتع أيضا».

وأصبح تايسون 54 عاما أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة في عام 1986 وهو يبلغ من العمر 20 عاما فقط ويعتبر أحد أفضل الملاكمين على الإطلاق.