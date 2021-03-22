ماجدة الرومي تقدم 15 أغنية في «قصر القبة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت ماجدة الرومي عن سعادتها بإحياء حفل غنائي بـ«قصر القبة» الرئاسي بالقاهرة، والذي يقام في الثاني من أبريل المقبل.

وكشفت الرومي لـ«الاتحاد»، عن تفاصيل الحفل، حيث إنها ستغني على مدار الساعتين 15 أغنية من أشهر أغانيها، بالإضافة إلى أغانٍ من التراث العربي، والمفاجأة أنها ستقدم أغنيتين جديدتين تميلان إلى الطابع الوطني، الأولى إهداء إلى الشعب المصري، والثانية تعبر عن الواقع العربي والتحديات التي تواجه الأمة.

وأكدت أن الفن هو النور الذي يضيء الطريق للناس ويدفعهم للعودة للحياة والتمسك بالأمل، مشيرة إلى سعادتها بالعودة والغناء في مصر، خاصة أن الحفل يقام في أحد أهم القصور للمرة الأولى في تاريخه، مما يضفي على المناسبة حالة خاصة.

وعن سبب اختيارها أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، على أن تكون المصاحبة لها في الحفل، أوضحت أن الحفل يشهد التعاون الفني السادس مع قائد الأروكسترا نادر عباس، وقد بدأ التعاون معاً منذ عام 2016، بجانب أن أعضاءها الموسيقيين على مهارة عالية، والأوكسترا العربية الوحيدة التي تمزج الموسيقي الكلاسيكية الشرقية بالغربية.

وقصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية ويقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبني في عهد الخديوي إسماعيل، واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ إنشاؤه عام 1867 وانتهى 1872، وبعد إعلان الجمهورية المصرية عام 1952، أصبح القصر واحداً من 3 قصور رئاسية والمقر الرسمي للوفود.