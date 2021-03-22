سافر معي إلى جزيرة السكر

إذا كنت تعاني داء السكري، فلا أنصحك بإكمال القراءة، فاليوم سأتحدث عن جزيرة تعرف بأرض السكر والابتسامات، تتزين 85 % من أراضيها بقصب السكر الذي يعتبر السلعة الرئيسية، جزيرة يعتقد البعض أنها تُقصد فقط للرحلات البحرية والشواطئ شأنها شأن المالديف، وهم مخطئون، هي جزيرة مختلطة الأجناس والأعراق تقع شرق مدغشقر في المحيط الهندي عاصمتها بورت لويس، بركانية النشأة محاطة بالشعاب المرجانية من كل جانب زرها في (صيفنا) من مايو إلى أكتوبر وهي أوقات الشتاء لديهم، واحرص على أن تعود من هناك بطاقة إيجابية ستكتسبها من خلال ما ستراه في هذه الساحرة، إنني أتحدث اليوم عن موريشيوس التي سأزورها -بإذن الله -مرة أخرى، فزيارة واحدة لم ترو ظمأي.

ما يميز موريشيوس حسب رأيي هو التنوع العرقي المتمازج، فنحو ثلثي السكان من أصول هندية باكستانية من نسل المهاجرين الذين توافدوا على موريشيوس للعمل في صناعة السكر، وربع السكان من أصل فرنسي أفريقي مختلط، وهناك أعداد بسيطة من أصل موريشيوسي، يتحدث السكان الإنجليزية والفرنسية ولغة الكريول Creole وهي لغة ذات أساس فرنسي، تتخذ طائر الدودو المنقرض شعاراً لها، وهو الطائر الذي وجد بشكل قوي في رائعة لويس كارول، قصة «أليس في بلاد العجائب» أجواؤها معتدلة معظم الوقت، فالصيف من نوفمبر إلى أبريل تصاحبه الأمطار في ديسمبر ويناير، أما الشتاء فهو من مايو إلى أكتوبر حيث الأجواء أكثر برودة مع دفء المياه، هي بلا شك أجواء خرافية طوال العام.

عاصمتها بورت لويس، لكن لا تجعل المدينة ما يأخذ جل وقتك في هذه الجزيرة، دع زيارتك للعاصمة قصيرة وانطلق بعدها إلى وجهتك، وليست موريشيوس جزيرة للأغنياء فقط كما يتصور البعض، فهي ترحب بجميع المستويات، وستجد كل شيء بأسعار متفاوتة ولا تقلق، فهناك شواطئ جميلة تمتد لمسافة 150 كيلومتراً في هذه الجزيرة، ولن تعجز عن الوصول لأكثرها، كما أن هناك العشرات من المعالم التي أنصح بمشاهدتها، مثل وادي الألوان السبعة الذي يحتوي على رمال بألوان مختلفة، حيث بالإمكان قضاء اليوم في رحلات بالدراجات وقضاء وقت ممتع طوال اليوم بين جنبات طبيعة مختلفة وقضاء بعض الوقت عند شلال Chamarel.

الجميل في الجزيرة أنها تصلح لمختلف الأعمار، فللعوائل هناك الشواطئ العامة ومن الجميل قضاء وقت في حديقة الحيوانات والحديقة النباتية أو مشاهدة أهرامات Plaine Magnien المكتشفة حديثاً، وإذا كنت مستعداً لدفع مبلغ إضافي لرحلة في الهيلوكبتر فاحرص على مشاهدة الشلال الوحيد في العالم الذي يقع تحت الماء وهي ظاهرة (وهمية) عجيبة، كما يمكن للمغامرين تجربة المشي في قاع البحر أو زيارة البراكين الخامدة، ببساطة موريشوس جزيرة ساحرة لن تمل من زيارتها، لما ستراه من ابتسامة لا تفارق وجوه الناس، فمرحباً بكم في أرض السكر.