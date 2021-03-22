فيصل الحليمي يقدم رؤية سينمائية في «15 يوم»

محمد نجيم (الرباط)

يقدم المخرج فيصل الحليمي، عبر فيلمه السينمائي الطويل «15 يوم» رؤية يغلب عليها الطابع النفسي الدرامي، في حياة الشاب يوسف الذي أنهى دراسته في الطب في إحدى عواصم دول أوروبا، فيعود من الخارج ليستقر في بلده المغرب، لتبدأ أحداث غريبة محورها خطيبته سارة التي تُحَضر شهادة الدكتوراه حول حالات نفسية بعلاقتها مع أوضاع اجتماعية من جهة والممرضة الشابة مريم من جهة أخرى في صراع مُضمَر أحياناً وعلني أحياناً أخرى، فيما يقع له «حادث» يُدخله في حالة نفسية تُذكِّره بأشياء من الماضي كان يظن أنه نسيها وتجاوزها.

وقال المخرج فيصل الحليمي لـ «الاتحاد»: «إن فكرة الفيلم كانت مستوحاة من واقع اجتماعي تعيشه المجتمعات، لكن تم تعميم الفكرة ووضعها في قالب عالمي»، مشيراً إلى تناول جديد، لم تتطرق له حتى الآن السينما العربية، سيشكل إضافة كبيرة للمواضيع السينمائية التي سبق معالجتها في هذه النوعية من الأفلام.

وعن واقع السينما في ظل تداعيات فيروس كورونا، أوضح الحيلمي أن حال السينما تأثر سلبياً وبشكل غير مسبوق، فجميع الإنتاجات السينمائية توقفت وأغلقت دور العرض، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للقطاع السينمائي، وأعرب عن أمله أن تعود الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.

وعن مشروعه المقبل في مجال السينما، أضاف: «الآن لا أشتغل على أي فيلم آخر لنتمكن من إعطاء فيلم (15 يوم) الجديد حقه في الترويج الدعائي والتجاري في ظل صعوبات الجائحة، واعتمد الحليمي على عدد من نجوم السينما، منهم، العالمي عمر بردوني الذي أضاف بتجسيده للشخصية الرئيسية في الفيلم بعداً مهماً لما تحمله تلك الشخصية من تناقضات وصراعات نفسية داخلية، وإلى جانبه كانت الممثلة الشابة ندى هداوي، التي أظهرت احترافية كبيرة في تجسيد الشخصية.

كما تقاسمت دور البطولة إلى جانبهما الممثلة وئام أبركان التي أعجب بها المخرج بأدائها للشخصية التي لعبتها في الفيلم، كما شارك في الفيلم كل من الفنان المسرحي مصطفى جوشين ورشيد العماري وجيلالي بوجو.