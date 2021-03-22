35 ألف موظف لمواجهة الأكاذيب على «فيسبــوك»

قالت شركة «فيسبوك»، إن لديها أكثر من 35 ألف موظف مهمتهم التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية، وأشارت إلى أنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين.

وأزالت الشركة أكثر من 12 مليون منشور تتعلق بـ«كوفيد - 19» واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

ويأتي إعلان «فيسبوك» عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة. (رويترز)