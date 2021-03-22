باحثة مصرية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت باحثة مصرية، مساء الاثنين، بشرى سارة إلى مواطنيها بخصوص لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع «الأهرام» إن الدكتورة أمنية خليل، عميدة كلية الصيدلة في جامعة القاهرة، أعلنت عن قرب توصل مصر إلى لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وقالت خليل، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن «التجارب المصرية للقاح كورونا تسير بشكل جيد»، مضيفة أن «مصر قطعت خطوات كثيرة جدًا في التجارب السريرية».

وأضافت أن هناك أشياء مبشرة في الوصول للقاح كورونا، متابعة أن «مصر قريبة من إنتاج لقاح لكورونا، ولدينا باع طويل في هذا الأمر».

وأشارت عميدة كلية الصيدلة في جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تلعب دورا هاما في إنتاج اللقاحات، لافتة إلى أن مركز البحوث في الجامعة، نشر أبحاثا عدة حول فيروس كورونا المستجد، قبل إجراء التجارب السريرية على اللقاح المتوقع صدوره قريبا.

وبدأت مصر حملة تطعيم عامة منذ أسابيع ضد الفيروس.