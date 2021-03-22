رحيل الفنانة فوزية أبو زيد

أبوظبي (الاتحاد)ـ أُعلنت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة وفاة الفنانة فوزية أبو زيد، بحسب ما نقله موقع «الأهرام».

ونقل الموقع عن الممثل منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله عبر حسابه على موقع الفيسبوك مساء اليوم، وفاة الفنانة.

شاركت أبو زيد في أعمال فنية ودرامية عدة منها مسلسلات: «الساحر» و«رأفت الهجان2» و«حبيب الروح» و«أحلام العصافير»، وغيرها.

كما شاركت في أفلام عدة منها: «الساحر، ألف مبروك».

كان آخر أعمال الراحلة مسلسل «أيام الحب والشقاوة» من بطولة منال سلامة وأحمد التهامي ومها أحمد وعلا رامي ومحمد سليمان ورانيا يوسف وجمال إسماعيل وميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.