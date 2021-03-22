فيديو.. رعب بين الجمهور بسبب تصرف فيلين في سيرك

فر متفرجون مذعورون أثناء حضورهم سيركاً في روسيا بسبب تصرف فيلين أثناء عرض.

فجأة أثناء العرض، اقترب فيلان من مدرجات الجمهور فيما كانا يتعاركان بقوة.

وأظهرت لقطات فيديو أحد الفيلين، خلال عرض سيرك، في مدينة قازان عاصمة تترستان على بعد أكثر من 800 كيلومتر شرق موسكو، وهو يدفع بالآخر ويبدأ في الدوس عليه، وسط تدافع حشد من المتفرجين للخروج من القاعة.

وقال سيرك قازان إن «الجمهور شهد شجارا بين الفيلين الهنديين جيني وماغدا»، مضيفاً أن الحاضرين «لم يكونوا في خطر».

وأوضح السيرك، في بيان «على الرغم من طبع الفيلة الهادئ، لكن مزاجها يتقلب خصوصا في فصل الربيع. وقد يكون الفيلان سعيا إلى جذب انتباه مدربهما».

كذلك قد يكون انقطاع التواصل مع المتفرجين خلال فترة الجائحة أثّر على الحيوانات، وفق البيان.

وقال فرع قازان في لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، في بيان، إنه يدرس «كل الظروف المحيطة بالحادث».

وأضاف البيان «سيجرى تقويم قانوني بشأن تصرفات عمال السيرك الذين سمحوا للحيوانات بإظهار العدوانية خلال العرض».

وتابعت لجنة التحقيق «بفضل تدخل المدربين في الوقت المناسب، لم يصب أحد من المتفرجين».