تقطع أصابع ضرتها وتطعنها بساطور

أبوظبي (الاتحاد) - أقدمت امرأة مصرية على قطع أصابع ضرتها وطعنتها بساطور في الرأس، بحسب ما نقله موقع صحيفة «الأهرام» المصرية.

وقال الموقع «يوالي الفريق الطبى بمستشفى سوهاج مجهوداته لاستخراج الساطور من رأس الضحية، بعد تحويلها للمستشفى».

وتحفظت قوات الشرطة في قنا، اليوم الاثنين، على الضرة المعتدية.

وقعت الحادثة في قرية «العمرة» التابعة لمركز «أبو تشت» شمال محافظة قنا، مساء أمس الأحد. وسببها مشاجرة بين الضرتين إثر خلاف بين أطفالهما.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجتين في غياب الزوج أثناء عمله، بسبب أطفالهن تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بضرب الثانية 4 مرات متتالية بساطور.