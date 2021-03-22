يقتحم قصر نجم عالمي ويرفض المغادرة

أبوظبي (الاتحاد) - اقتحم رجل قصر نجم السينما العالمي جون ديب في منطقة «هوليوود هيلز» في الولايات المتحدة، بحسب صحف محلية وعالمية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن هذه ثانية مرة يتعرض فيها المنزل، الذي تبلغ قيمته 19 مليون دولار أميركي، للاقتحام خلال شهرين.

وحضرت الشرطة إلى منزل نجم فيلم «قراصنة الكاريبي»، حيث اغتسل المشتبه به، وهو رجل مشرد، في أحد حمامات القصر العشرة.

ولم يكن النجم ديب، البالغ من العمر 57 عامًا، موجوداً في القصر أثناء عملية الاقتحام.

إلا أن أحد موظفيه اتصل بالسلطات قبل أن يحتجز الرجل بتهمة التخريب المتعمد لأنه أتلف بابًا في المبنى.

كانت امرأة اقتحمت القصر، المترامي الأطراف في يناير لكنها هربت عندما تم تفعيل نظام الإنذار في المنزل.

وأفادت تقارير صحفية أن المشرد المقتحم رفض المغادرة ما اضطر الشرطة إلى كسر الباب حتى يتمكنوا من القبض عليه.