فقد في تسونامي.. العثور على شرطي بعد أكثر من 16 عاماً

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، أنه قد تم العثور على شرطي إندونيسي كان يعتقد أنه لقي حتفه إثر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في المحيط الهندي قبل أكثر من 16 عاماً، بمستشفى للأمراض النفسية في إقليم أتشيه.

وقام شرطي آخر كان زميلا له، بزيارة مستشفى الأمراض النفسية في عاصمة الإقليم، باندا أتشيه، في الأسبوع الماضي، بعد أن عُرضت عليه صورة لمريض يشبه الشرطي المفقود الذي يدعى أسيب.

وقامت الشرطة في وقت لاحق بإبلاغ أسرة أسيب التي زارته في مطلع الأسبوع وأكدت هويته من خلال ندبة قديمة كان مصاباً بها في صدغه الأيسر، بحسب ما ذكره موقع "تريبيون نيوز دوت كوم".

فقد في تسونامي.. العثور على شرطي بعد أكثر من 16 عاماً



وكان أسيب اختفى بعد أن اجتاحت موجات المد العاتية مركزاً للشرطة كان يقوم بحراسته في 26 ديسمبر من عام 2004.

ومن غير الواضح كيف انتهى به الأمر في مستشفى الأمراض النفسية.

وكانت موجات التسونامي التي وقعت في المحيط الهندي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 ألف شخص، من بينهم أكثر من 130 ألف شخص في إقليم أتشيه فقط.



