فيسبوك يغلق 1.3 مليون حساب مزيف



قالت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وإن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت، إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتويتر خلال تفشي الجائحة.

ويأتي إعلان فيسبوك عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.