ما هو الكافيين وهل هو جيد أم ضار بالصحة؟

يعتمد المليارات من الناس على الكافيين للاستيقاظ ، أو فترة الركود بعد الظهر.

وفي الواقع ، يعد هذا المنشط الطبيعي أحد أكثر المكونات استخدامًا في العالم، وغالبًا ما يتم الحديث عن الكافيين لما له من آثار سلبية على النوم والقلق.

ومع ذلك، تشير الدراسات أيضًا إلى أن له فوائد صحية مختلفة، فالكافيين منبه طبيعي يوجد بشكل شائع في نباتات الشاي والقهوة والكاكاو، ويعمل عن طريق تحفيز الدماغ والجهاز العصبي المركزي ، مما يساعدك على البقاء يقظًا ويمنع ظهور التعب.

* تاريخ الكافيين

يعود تاريخ الكافيين إلى 2737 قبل الميلاد، حين اكتشف راعي إثيوبي لاحظ الطاقة الإضافية التي تمنحها القهوة لماعزه .

وظهرت المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين في السوق في أواخر القرن التاسع عشر وسرعان ما تبعتها مشروبات الطاقة.

وفي الوقت الحاضر ، يستهلك 80% من سكان العالم منتجًا يحتوي على مادة الكافيين يوميًا ، ويصل هذا الرقم إلى 90٪ للبالغين في أمريكا الشمالية .

وبمجرد تناول الكافيين ، يقوم الجسم بامتصاصه عن طريق الأمعاء إلى مجرى الدم، ومن هناك ، ينتقل إلى الكبد ويتم تقسيمه إلى مركبات يمكن أن تؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة.

ومع ذلك ، فإن التأثير الرئيسي للكافيين يكون على الدماغ.

ويعمل الكافيين على منع تأثيرات الأدينوزين ، وهو ناقل عصبي يريح الدماغ ويجعلك تشعر بالتعب .

وعادةً ما تتراكم مستويات الأدينوزين على مدار اليوم ، مما يجعلك أكثر إرهاقًا وتسببًا في الرغبة في النوم.

ويساعدك الكافيين على البقاء مستيقظًا من خلال الاتصال بمستقبلات الأدينوزين في الدماغ دون تنشيطها. وهذا يمنع آثار الأدينوزين ، مما يؤدي إلى تقليل التعب.

وقد يزيد أيضًا من مستويات الأدرينالين في الدم ويزيد من نشاط الدماغ للناقلات العصبية الدوبامين والنورادرينالين .

هذا المزيج يحفز الدماغ بشكل أكبر ويعزز حالة اليقظة والتركيز. نظرًا لأنه يؤثر على عقلك ، وغالبًا ما يشار إلى الكافيين على أنه عقار ذو تأثير نفسي.

وعلى سبيل المثال ، يمكن أن تستغرق الكمية الموجودة في كوب واحد من القهوة أقل من 20 دقيقة للوصول إلى مجرى الدم وحوالي ساعة واحدة للوصول إلى الفعالية الكاملة .

ويوجد الكافيين بشكل طبيعي في البذور أو المكسرات أو أوراق بعض النباتات، ثم يتم حصاد هذه المصادر الطبيعية ومعالجتها لإنتاج الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

كما يمكنك أيضًا العثور على مادة الكافيين في بعض الأدوية الموصوفة أو التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أدوية الحساسية ومسكنات الألم. كما أنه عنصر شائع في مكملات إنقاص الوزن.

* يحسن المزاج ووظائف المخ

وبحسب موقع «healthline» تشير إحدى المراجعات إلى أنه بعد تناول المشاركين 37.5-450 مجم من الكافيين ، فقد تحسن اليقظة والتذكر قصير المدى ووقت رد الفعل .

بالإضافة إلى ذلك، ربطت إحدى الدراسات أن شرب 2-3 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين (توفر حوالي 200-300 مجم من الكافيين) يوميًا تؤدي إلى انخفاض خطر الانتحار بنسبة 45٪ .

كما أشارت دراسة أخرى إلى انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 13٪ لدى مستهلكي الكافيين .

* قد يساعد على حرق الدهون

بسبب قدرته على تحفيز الجهاز العصبي المركزي ، قد يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 11٪ وحرق الدهون بنسبة تصل إلى 13٪ .

من الناحية العملية ، قد يسمح لك تناول 300 مجم من الكافيين يوميًا بحرق 79 سعرة حرارية إضافية يوميًا .

وقد تبدو هذه الكمية صغيرة ، لكنها تشبه السعرات الحرارية الزائدة المسؤولة عن متوسط ​​زيادة الوزن السنوية البالغة 2.2 رطل (1 كجم) في الأميركيين .

قد يقي من أمراض القلب والسكري

تشير الدلائل إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16-18٪ لدى الرجال والنساء الذين يشربون ما بين 1-4 أكواب من القهوة يوميًا.

كما تظهر دراسات أخرى أن شرب 2-4 أكواب من القهوة أو الشاي الأخضر يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14-20٪ .

ولكن هناك شيء واحد يجب مراعاته هو أن الكافيين قد يرفع ضغط الدم قليلاً لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك ، فإن هذا التأثير صغير بشكل عام ويميل إلى التلاشي عند معظم الأفراد عندما يستهلكون القهوة بانتظام .

* قد يحمي أيضًا من مرض السكري.

لاحظت مراجعة أن أولئك الذين يشربون الكثير من القهوة لديهم خطر أقل بنسبة تصل إلى 29٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وبالمثل ، فإن أولئك الذين يستهلكون أكبر قدر من الكافيين لديهم مخاطر أقل بنسبة تصل إلى 30٪ (36).

ومن المثير للاهتمام أن تناول القهوة منزوعة الكافيين ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 21٪.

ويشير هذا إلى أن المركبات المفيدة الأخرى في القهوة يمكن أن تحمي أيضًا من مرض السكري من النوع الثاني.