فتاة تكتشف مفاجأة في منزلها الجديد!

اكتشفت فتاة بريطانية بعد 3 أشهر من السكن في منزلها الجديد مفاجأة غريبة نشرتها عبر حسابها على «تيك توك».

وقالت الشابة إنها كانت سعيدة بشرائها لمنزلها الجديد للغاية خلال الفترة الماضية، ولكنها صدمت ذات يوم حينما شاهدت شيئاً ما لم تتوقعه في المرحاض.

وبحسب صحيفة «صدى البلد» المصرية، فإن «شابة وصديقتها انتقلتا إلى منزل جديد في لندن، وبعد مدة كبيرة من البحث عثرتا على منزل بسعر متوسط ووصفتاه بأنه منزل أحلامهما».

وقالت الصحيفة: «صدمت إحدى الشابتين ذات يوم حينما وجدت شيئاً غريباً في المرحاض يشبه المقبض ولكنه في الأرضية، فتعجبت من وجود مقبض في الأرض، فقررت أن تضغط عليه والمفاجأة كانت فيما وراء ذلك المقبض».

وأضافت: «اكتشفت الشابة أن هناك غرفة سرية خلف المقبض الموجود بأرضية المرحاض، وأن ذلك المكان يمكن أن يكون صالحاً للعيش به ولكنه مظلم بعض الشيء وبالقرب من المرحاض ورائحته كريهة بسبب رطوبة المكان».

تجدر الإشارة إلى أن الشابة التي اكتشفت الغرفة نشرت المقطع عبر حسابها على «تيك توك»، لتشارك متابعيها على التطبيق الشهير ما وجدته في منزلها، ونال المقطع تفاعلاً كبيراً من المتابعين.



