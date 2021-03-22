كيف تتعامل مع «شجار» أطفالك؟

ترجمة: عزة يوسف

الشجار بين الأشقاء أمر طبيعي، حيث يسود بينهم الشعور بالتنافس في غالبية الأحيان، ويقدم موقع «Times of India» بعض الطرق التي يمكن للآباء والأمهات أن يتعاملوا بها مع أطفالهم عندما يتشاجرون مع بعضهم.

تحديد السبب

عندما ينشأ شجار بين الأشقاء، فإن أول شيء يجب على أي والد فعله هو تحديد سبب الخلاف، حتى يفهم أصل المشكلة ويتمكن من الوصول إلى نتيجة.

المساواة

عامل كل أطفالك على قدم المساواة، لا تجعل أحدهم يشعر بالذنب أكثر من الآخر، إذ أن ذلك قد يعوق التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

تجنب المقارنات

يجب ألا تضع أي مقارنات سلبية بين أبنائك المتشاجرين، وتجنب التقليل من شأن أحدهما ومدح الآخر، لأن ذلك قد يجرح مشاعر الأول ويدفعه إلى التصرف بشكل طائش.

التدخل عند الحاجة

لا تشرك نفسك في كل معارك الإخوة، تدخل فقط إذا تطلب الأمر وتصاعد الموقف لدرجة لا يمكن لأطفالك حل المشكلة بأنفسهم، ولا تتسرع في المساعدة، ودعهم يتعاملون مع بعضهم.

استمع للجانبين

إذا اضطررت إلى التدخل، استمع إلى ما يقوله الطرفان دون أي تحيز، مع إبداء الاهتمام بشكوى كل طرف وتفهم وجهة نظره.

اقتراح الحلول

بدلاً من طرح حل للمشكلة، دعهم يعصرون أذهانهم للتوصل إلى حل، وقد يساعدهم ذلك على إدراك مدى تفاهة الشجار.

التعامل بإيجابية

إذا كنت تتطلع إلى إحداث تغيير في طريقة أبنائك، حاول جعلهم يتفهمون بعضهم ويستمعون بصبر إلى وجهة نظر الطرف الآخر، والتعامل بشكل إيجابي مع أي خلاف أو نزاع مع أي شخص.