خبيرة بارزة تجيب: إلى متى سنواصل ارتداء الكمامات؟!

قالت ماري رامزي، رئيسة قسم المناعة في هيئة الصحة العامة والخبيرة البارزة في علم الأوبئة ببريطانيا، إن الإجراءات الأساسية والاحترازية لمكافحة كورونا قد تستمر حتى تنتهي الدول الأخرى من تلقيح سكانها، بحسب ما نقلت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" BBC.

توقعت الخبيرة البارزة أن يضطر الناس إلى ارتداء الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لسنوات قادمة، قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وعن إمكانية عودة الجماهير إلى الأحداث الكبرى، كالمباريات والحفلات والمؤتمرات، قالت إن ذلك يتطلب متابعة دقيقة وتعليمات واضحة بخصوص الحفاظ على السلامة.

الخبيرة البريطانية قالت إن "القيود البسيطة مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي أصبحت مقبولة بين الناس، وسمحت بتنشيط الاقتصاد".

وأضافت: "أعتقد أن الحياة ستعود إلى طبيعتها تدريجياً عندما تصل دول أخرى إلى مستويات التلقيح التي وصلنا إليها، وتنخفض الإصابات في كل مكان"، مشددة على أنه "علينا ألا نرفع القيود قبل الوقت المناسب، لأن أي فيروس لا يزال موجوداً سيصيب الأكثر عرضة للمرض".