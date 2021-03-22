مهرجان للعائلة في عالم فيراري أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن استضافة «مهرجان العائلة» الذي سيوفر للضيوف من العائلات خلال موسم الربيع أسبوعين حافلين بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة خلال الفترة من 26 مارس ولغاية 10 أبريل 2021.

ويستقبل «مهرجان العائلة» الضيوف بباقة من الفعاليات الترفيهية مثل موسيقى الدي جي الحية والفقرات الاستعراضية الراقصة للشخصيات المختلفة في المنطقة الخضراء، كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف للمشاركة في تحدي الأبطال الصغار لجمع أربعة أختام عند المشاركة في الألعاب والتجارب المختلفة في «منطقة العائلة» للفوز بجلسة مجانية للتزيين والتلوين مع شخصية بينو الشهيرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأطفال الصغار من التجول في أنحاء المدينة باستخدام عربات الأطفال المميزة المصممة على شكل سيارات فيراري، في حين يمكن للأطفال الأكبر سناً المشاركة في جلسات التلوين أو استخدام الملصقات لابتكار أجمل اللوحات التذكارية في «منطقة الحرف» ضمن «منطقة العائلة».

ولا تكتمل هذه التجربة الترفيهية المميزة دون تذوق أشهى النكهات من قائمة المأكولات الجديدة، والتي تم إعدادها لترضي جميع الأذواق، كما يمكن للذواقة الاستمتاع بطبق الجيلاتو العائلي، بالإضافة إلى اختيار أجمل الهدايا التذكارية ضمن زيارتهم لأكبر متجر فيراري على مستوى العالم، الذي يوفر العديد من المنتجات والعروض، التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار.

وقد اتخذت عالم فيراري أبوظبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية، وتدعو الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين وفق الملصقات المثبتة على الأرض، إلى جانب ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وتعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع منافذ البيع.