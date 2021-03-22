مدير مدرسة «يذل» طفلاً على «فعل مشين»!

أجبر مدير مدرسة أميركية طالبا من ذوي الأصول الأفريقية، يبلغ من العمر 11 عاما، على الركوع والاعتذار لمعلم لأن القيام بذلك كان «الطريقة الأفريقية» لطلب المغفرة، كما يُزعم.

وطلبت إدارة مدرسة «سانت مارتن دي بوريس» في نيويورك من مديرها، جون هوليان بالدخول في إجازة وفتحت تحقيقا في الحادثة، التي تبرز من جديد مسألة العنصرية في الولايات المتحدة.

وقال موقع "سكاي نيوز" إن الحادثة تعود إلى فبراير الماضي بسبب ما قام به طالب أميركي من أصل هايتي ويدعى ترايسون بول في الصف السادس.

ووفقا لتريشا بول والدة الطالب، قام ترايسون بعد الانتهاء من قراءة النص المطلوب داخل الفصل، بقراءة نص آخر في محاولة للحصول على ثناء معلمه، لكن الأخير وبّخه في الفصل بشدة لقيامه بما وصفه بالوظيفة الخاطئة.

ولم يكتف المعلم بذلك، بل قاد الطالب إلى غرفة المدير، الذي وجد ذلك فرصة لإذلال الطالب، فطلب منه الركوع للمعلم.

وقال مدير المدرسة إن ما حدث مجرد طلب للمغفرة تعلمها من أحد أولياء الأمور النيجيريين، موضحا "أنها الطريقة الإفريقية" في طلب الصفح.

وقال الطفل في تصريحات صحفية إن الأمر لم يكن عاديا بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن مدير المدرسة يعمم عندما يربط كل ذي بشرة سوداء بإفريقيا، فعائلتي من هاييتي".

وذكرت العائلة أن ابنها تم معاملته بطريقة عنصرية بسبب عرقه.