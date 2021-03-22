فيديو «المسعف السعودي» يثير ضجة!

لا يزال مستخدمو موقع «تويتر» في السعودية، يتداولون مقطع فيديو يظهر ردة فعل وسرعة استجابة المسعف السعودي، سامي العنزي، لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن، لاسيما بعدما أشاد الأمير سطام بن خالد آل سعود بتصرفه «البطولي».

ووثقت كاميرات المراقبة في حفر الباطن، أول أمس، لحظة اصطدام سيارة من نوع «بيك اب» بشاحنة سرعان ما انحرفت إلى يمين الطريق لتصطدم بسيارة أخرى كانت مركونة.

كما أظهرت الكاميرات توقف المسعف سامي العنزي، الذي كان يمر بالصدفة في الشارع، وهو يتوقف بسيارته ويتجه لمعالجة الجريح، إلى حين وصول فرق الإسعاف.

وحصد الفيديو تفاعلا كبيرا على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد ناشطون بـ«نخوة» المسعف وسرعته في اتخاذ القرار، بحسب وصفهم.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع الفيديو عن "المواطن" على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير".