خادمة تكشف تفاصيل جريمتها!

كشفت المتهمة بقتل زوجها وزوجة صديقها بمنطقة العمرانية في الجيزة بمصر، أنها على علاقة برجل ثالث ساعدها في التخلص من الجثة الثانية بإلقائها على الطريق الدائري.

وأكدت المتهمة في التحقيقات أنها كانت تربطها علاقة صداقة بالمجني عليها بسبب طبيعتهما في العمل كخدم في المنازل.

وقالت "كنت أتردد على منزلها بشكل مستمر فنشأت بيني وبين زوجها علاقة عاطفية وتطورت إلى ممارسة الرذيلة في غياب الزوجة وأطفالها خارج المنزل".

وأضافت "أنا اللي خططت واتفقت مع عشيقي الأول على التخلص من زوجته، في المقابل أنا أقتل زوجي لنتزوج دون مشاكل أسرية، وفي اليوم التالي من الاتفاق أحضرت أقراصا كيماوية سامة ووضعتها في الطعام ليتناوله زوجي الذي يعمل (شيف) في أحد الفنادق، وفي الصباح أكدت لأسرته وفاته أثناء خلوده في النوم، بسبب تعرضه لأزمة قلبية فتم اتخاذ إجراءات القانونية في دفنه بشكل طبيعي"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وكشفت التحريات أن المتهمة طالبت صديقها وزوج المجني عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بقتل زوجته كما نفذت وعدها مع زوجها، مؤكدة أنها لجأت إلى تنفيذ الجريمة وقتلها بدلا منه بعد أن وجدته يتهرب من وعده.

وأشارت إلى أن المتهمة استدرجت صديقتها المجني عليها إلى شقتها، وفور جلوسها على المقعد ضربتها بحجر على رأسها فسقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعت جثتها داخل حقيبة سفر كبيرة، ثم استعانت بسيارة تاكسي وتركتها أعلى الطريق الدائري، وطلبت من صديقها إبلاغ الأجهزة الأمنية بتعرض زوجته لحادث سير أثناء عبورها الطريق الدائري، وقالت: "أنا اللي خططت ونفذت وغباء صديقي هو اللي كشفنا".

كانت مباحث الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل أعلي الطريق الدائري بمنطقة العمرانية، فانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقي زوج المجني عليها، 32 عاما، وتعمل خادمة، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليها قبل هروبها، وكشفت عن تورط زوج المجني عليها وشخص في الاتفاق على قتل المجني عليها وزوجها، كما أرشدت عن رجل ثالث تبين أنها على علاقة محرمة معه وساعدها في التخلص من جثة المجني عليها.