السعودية.. فتح أبواب سقيا زمزم غداً ببروتوكولات وقائية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ عبدالرحمن السديس عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، مع تطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). وفق ما أعلنته مصادر أخبار سعودية.

وأوضح السديس أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي للمشروع بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم داخل المشروع، لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان بدءاً من يوم غد الثلاثاء مشيرًا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (١م) وحتى الساعة (٩م) خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة.