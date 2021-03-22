الأمن المصري يكشف ملابسات «فيديو المحتجز بالغرفة»

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لشخص محجوز داخل غرفة منذ زمن طويل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية)، وأن من قام بحجزه كل من (شقيقه - نجل شقيقه، مقيمان بذات الناحية) داخل الغرفة المشار إليها بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وقالت الصحيفة إن أفراداً من عائلة الشخص المحجوز عللوا سبب ذلك لكونه مريضًا نفسيًا وسبق حجزه بعدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضافوا بقيامهم برعايته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.