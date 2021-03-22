مولود جديد يكشف مخالفة والده!

أخفى رجل سعودي حكماً قضائياً نهائياً صادراً بثبوت طلاق بائن بينونة كبرى، وعمد لاستفتاء مفتٍ غير مؤهل بطريقة احتيالية للرجوع إلى زوجته، وبعد أن استرد زوجته حملت منه وولدت طفلاً.

وترجع تفاصيل الواقعة التي بدأت بقيام رجل بتطليق زوجته 3 طلقات متفرقة، وصدر بها حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه ذهب إلى مفتٍ غير مؤهل وأخفى عنه الحكم القضائي واستفتاه بطريقة احتيالية، والذي بدوره أفتاه بجواز الرجوع إلى زوجته.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن والد الزوجة فرح بتلك الفتوى رغبة منه في لم شمل الأسرة ونظرا لوجود أطفال، وأمرها بالعودة إلى طليقها دون إثبات المراجعة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن الزوجة بعد عودتها لزوجته حملت منه، وعند تقدم الزوج لتسجيل الطفل الجديد في سجل الأسرة تبين من سجلات الأحوال المدنية أن الأبوين في حالة طلاق بائن، وأنه لم يرد لها ما يقضي بزوال هذا المانع.

وأحالت الأحوال المدنية الواقعة للمحكمة، التي اكتشفت بدورها هذه المخالفة الكبيرة للشرع والنظام، وقضت ببطلان عقد الزوجية، وتأديب كل من الزوج والولي الشرعي للزوجة، وحكمت بصحة نسب الطفل لأبيه لكونه من أثر زواج باطل يعتقد الزوج والزوجة صحته.