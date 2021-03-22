بالفيديو.. السيسي يحقق أمنية طفلة

أبهرت طفلة تدعى مايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات حيث ترك الرئيس مقعده وتوجه نحوها على المسرح، ووجهت الطفلة رسالة للرئيس عبرت فيها عن حبها له وأمنيتها في لقائه وقدمت له هدية رمزية عبارة عن رسمة تجمعهما سويا.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة، وفقا لصحيفة "صدى البلد" المصري.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.