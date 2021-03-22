في عيد الأم.. «كاتي ونوتي» تعوض سيدة عن الإنجاب!

"هم نور عيني" هكذا وصفت ميرفت عزام قططها "كاتي" و"نوتي" وعلاقتها بهم التي تشبه نوع خاص من الأمومة، يمكن أن ترى في هذا الوصف مبالغ ولكن وفقًا لدراسة قام بها باحثون في مختبر التفاعل بين الإنسان والحيوان بجامعة ولاية اوريجون، عام 2019، فإن القطط ترتبط بالقائمين على رعايتهم بدرجة مماثلة للرضع.

وقالت ميرفت "فكرت أربي قططا لأني عايشة لوحدي ومعنديش أولاد، والقطط بتعمل طاقة إيجابية في البيت، لأن دمهم خفيف وبيلعبوا قدامي وده بيخليني دايماً في مود جميل، وكمان هما ملزمني طول اليوم، أمشي يمشوا ورايا أنام يناموا فوق رأسي مش بيسبوني، كائنات وفية وجميلة عشرتهم أحسن من البني الأدمين اللي مليانين خبث".

وأضافت أن "قرارها هذا جاء بعد العودة لمصر بعد سنوات طويلة قضتها في العمل ببريطانيا، عاشت بمفردهادون زوج أو أولاد يؤنسون وحدتها، ومع انشغال أقاربها في متاعب الحياة ومشاغلها، وجدت في (كاتي) و(نوتي)، الونس والحب، والأولاد التي حرمت منهم، فقررت أن تعطيهم حبها وحنانها مثلما هما يعطوها أيضاً حبهم وحنانهم".

وتابعت ميرفت: "أنا درست إدارة أعمال بالجامعة الأميركية واشتغلت في إنجلترا، ولما كبرت قررت أرجع مصر أعيش بقية عمري فيها، لكن لقيتني عايشة لوحدي وأهلي مشغولين في دوامة الحياة، فقررت أربي قطط، وعندي قطتين ولد وبنت كاتي خمس سنين ونص ونوتي خمس سنين بس الولد نوعه شيرازي لكن البنت نوعها بيرشن، وبأكلهم أغلى دراى فود، وبشربهم مايه معدنية لأني بخاف عليهم، وبشتري لهم ملابس أطفال وأظبطها على مقاسهم عند الترزي"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت ميرفت "بحس إنهم بيفهموني وبتكلم معاهم ومبسوطة بعشرتي معاهم، ورغم شقاوتهم بس مش بحب أزعقلهم عشان مايزعلوش مني، ودايماً مهتمة بيهم وبنظافتهم وبسرحلهم شعرهم وبغسل هدومهم كل يوم".

وأضافت "لازم أوديهم للدكتور مرة كل شهر يتعملهم سونار ومرة كل 3 أو 4 شهور، أعملهم تحاليل وظائف كلى وكبد ومرارة وصورة دم كاملة، عشان أطمن عليهم، وكمان بهتم إنى أدفيهم وألبسهم في البرد شتوي عشان مايبردوش".

وتابع ميرفت "بدخلهم مسابقات ملكات جمال القطط، ومرة بنتي خدت المركز الثالث، وكانت لابسة بالطو أحمر جميل كان مخليها قمر، وبعدها كليتها تعبتها".