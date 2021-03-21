تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم

يزداد خطر إصابة الشخص بمرض السرطان تبعاً لعوامل عدة تشمل العوامل الوراثية وبعض العوامل البيئية، مثل: الشيخوخة، والإفراط في التدخين، والتعرض المفرط لأشعة الشمس والمواد الكيميائية.

لكن لا يزال بإمكانك تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وتناول أطعمة مكافحة للسرطان وغنية بمضادات الأكسدة.. وأهمها:

*الطماطم

فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة «الليكوبين» التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأميركية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*المواد الغنية بالألياف

ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أميركية حديثة، فإنّ تناول 10 جرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*عائلة الفراولة :

هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الجليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*الخضار خضراء اللّون:

بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*الحوامض:

الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة وفقاً لموقع «الغد».

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*اللحوم البيضاء

بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة، وفقا لما نشره موقع DW.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*الجوز

غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*الأسماك:

تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أميركية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك – ويفضل السلمون – أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

تعرف على 9 أطعمة تحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم



*التقليل من الملح

تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أميركية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز .