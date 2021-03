إليز ليبيك لـ«الاتحاد»: فيروز ملهمتي.. وأتمنى تجسيد شخصيتها

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت المطربة الأميركية إليز ليبيك لـ«الاتحاد»، عن أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد، ويحمل اسم «On My Way»، ويضم 10 أغنيات، وأشارت إلى أن الأغنية التى تحمل اسم الألبوم مزيج بين اللغتين الإنجليزية والعربية، وهي من ألحانها، وكلمات أحمد علاء الدين، وتناقش رحلتها الجديدة في عالم الغناء وبدايتها الفنية من مصر، وغنائها باللغة العربية.

وقد بدأت إليز مشوارها الفني منذ 3 عقود، واختارت «حكاية»، ليصبح اسمها الفني بالمنطقة العربية، صاحبة صوت قوي، ولها مدرستها الخاصة في الغناء، وتعلمت العزف على البيانو في سن صغيرة، وتجولت في كثير من الدول، لتحقق حلمها في الغناء بالعديد من اللهجات.

وأعربت عن أمنيتها تجسيد مسيرة فيروز صاحبة الصوت الملائكي، ولكن بعد تقوية مهاراتها في إتقان اللغة العربية، مؤكدة أن فيروز ملهمتها.

وعن تعاونها مع المنشد محمود التهامي، قالت إنها تجربة ثرية للغاية وتعاونت معه في 3 أعمال في ألبومي الأخير «سقارة»، وفكرة المزج الموسيقي نالت استحسان الجمهور.

وأوضحت أنه بالرغم من صعوبة الغناء باللغة العربية، إلا أنها تدربت كثيراً، وكان الأمر تحدياً كبيراً، لأنني أريد تقديم أعمال تليق بذوق الجمهور.

وحول ما يؤهل الأغنية العربية للوصول إلى العالمية، قالت إن الموسيقى العربية ثرية للغاية، وعلى صناع الموسيقى بالعالم العربي، العمل على مزج الموسيقى والكلمات، لأن الفن لغة سهلة في الوصول والتواصل بين الشعوب.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يجمعها عمل فني مع المطرب المصري محمد حماقي، لأن صوته قريب منها ويتماشى مع الموسيقى التي تقدمها، بالإضافة إلى أنها تحب سماع أحمد مكي ومعجبة بأغانيه وتفكر في تقديم أغنية راب معه.

وحول أغاني المهرجانات قالت إليز، أعتقد أنها رائعة، فامتلاك أصوات محلية تعبر عما يشعر به الناس من خلال أغاني الراب والمهرجانات، بمثابة قصة تروي ما يشعرون به وإنه حقاً أمر رائع، فهو ليس فناً تقليدياً، ولكنه من أشكال الفن الذي أقدره مثل كل الفنون.

وعن حصولها على جائزة أفضل أغنية للعام 2019، من مهرجان «Hollywood Music Media Awards»، عن أغنيتها «We are all inflected»، قالت إليز إنها فوجئت بذلك، وتناقش الأغنية تأثير التكنولوجيا على حياتنا، فنحن طوال الوقت ننظر في هواتفنا بدلاً من التواصل كبشر.