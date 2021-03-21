ورش ودورات في «سجايا»

الشارقة (الاتحاد)

تطلق سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج الربيع المجاني الذي تنظمه «عن بُعد» تحت عنوان: «رحلة المواهب»، بتاريخ 28 مارس ويستمر حتى 8 أبريل القادم، وستفتح أبواب التسجيل لمدة خمسة أيام أمام الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً، من تاريخ 21 حتى 25 من مارس الجاري، حيث يمكنهن التسجيل عبر الرابط في صفحات مواقع الاتصال الاجتماعي في المؤسسة

sajaya_shj@

يتضمن البرنامج 30 ورشة في مختلف المجالات الإبداعية، منها التحدث أمام الجمهور والتغيير نحو الأفضل وفن البورتريه وتناغم الفن بالكتابة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات فكرية مقدمة من قِبل نخبة من الشابات اللواتي وقع عليهنّ الاختيار من قاعدة بيانات «مواهب شبابية»، وهي مبادرة أطلقتها سجايا أمام جميع اليافعين والشباب الموهوبين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك لمشاركة مواهبهم وخبراتهم مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات جديدة، فضلاً عن تشجيعهم للعمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. وأشارت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، إلى السعي من خلال برنامج رحلة المواهب إلى تحفيز الإبداع والإلهام لدى الفتيات.