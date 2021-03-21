فيلم «رايا آند ذا لاست دراجون» في صدارة إيرادات السينما الأميركية



احتفظ فيلم الرسوم المتحركة (رايا آند ذا لاست دراجون) «رايا والتنين الأخير»، وهو من إنتاج شركة ديزني، بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث محققا 5.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجمع الفيلم ثمانية ملايين دولار أخرى في الخارج بعرضه في 29 بلداً لترتفع إيراداته العالمية الإجمالية إلى 71 مليون دولار.

وحافظ فيلم (توم آند جيري) لشركة وارنر بروس على المركز الثاني بإيرادات 3.8 مليون دولار.

كما احتل فيلم الخيال العلمي (كيوس ووكينج) «سريان الفوضى» المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 1.9 مليون دولار.

وحل الفيلم الدرامي الجديد (كورير) في المركز الرابع محققاً مليوني دولار في حين أكمل فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرودز: عهد جديد» (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) عقد الخمسة الأوائل بإيرادات 620 ألف دولار.



