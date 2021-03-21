فراراً من الشرطة.. شاب يسقط من شرفة الطابق الثاني



أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى، اليوم الأحد، وقوع إصابات طفيفة لشاب قفز من شرفة في الطابق الثاني فراراً من الشرطة.

وكان أفراد الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث في مدينة فيردن شمالي ألمانيا، أمس السبت، بعد تلقيهم بلاغاً بالإزعاج وهموا بفض حفل غير مصرح به شارك فيه عشرة أفراد.

وعندما لاحظ الحضور قدوم الشرطة حاول بعضهم الفرار ومنهم الشاب.

وصعد الشاب على سور الشرفة لكنه لم يتمكن من الحفاظ على توازنه وسقط، وتحفظت الشرطة على البيانات الشخصية لحضور الحفل الذين سيتم فرض غرامة مالية عليهم جميعاً.