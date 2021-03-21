العثور على ماريجوانا في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض إقالة خمسة موظفين فيه بسبب تدخينهم للماريجوانا، بالرغم من تقنين عدد من الولايات الأميركية لاستخدامه والإعلان عن التساهل نحوه.

وبالرغم من الإعلان قبل بضعة أسابيع عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق للماريجوانا في عهد الرئيس جو بايدن.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة تؤكد فيها فصل الموظفين الخمسة، عقب نشر صحيفة ديلي بيست الأميركية خبر عن وقف عشرات الموظفين عن العمل أو توجيه طلب لهم بالتقدم بلاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدامهم في الماضي لمخدر الماريجوانا.

وأشارت ساكي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر لإعلان البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع عن "العمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائياً إلى استبعاد الموظفين من العمل". كما قالت أنه نتيجة لذلك "سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في الإدارة الأميركية ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي"، على حد قولها.

وبحسب موقع «DW» أضافت ساكي أنه من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم "لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة".

ويذكر أن عدداً من الولايات الأميركية قام بتقنين استخدام الماريجوانا، كما تخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها. ومع ذلك، لا تزال الماريجوانا غير قانونية في الولايات المتحدة على المستوى الاتحادي.