واتساب تقدم نصائح رائعة لحماية خصوصية حسابك

لتسهيل استخدام المحادثات الهاتفية في واتساب، قدمت الشركة لمستخدميها مجموعة من النصائح والحيل يمكنهم استخدامها لتنظيم المحادثات على هواتف أندرويد وآيفون.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قالت كاثرين هارنيت، مديرة السياسة العامة في واتساب: «لأننا نقضي وقتًا طويلًا على الإنترنت، يجب أن يتوفر لنا المزيد من الحماية سواء للمكالمات أو الرسائل الشخصية، عن طريق التشفير التام»، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءة الرسائل، ولا حتى واتساب، وقدمت مجموعة من الإعدادات تساعد على التحكم في خصوصية الحسابات، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

توفير مساحة في الذاكرة

يمكن للمستخدمين استغلال وظيفة «إدارة التخزين» لمراجعة وحذف المواد التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت، والتحقق من الدردشات الفردية لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها، ويمكن أرشفة جميع المحادثات غير المرغوبة بها ومسحها وحذفها بسرعة من خلال قسم الدردشات في إعدادات التطبيقات.

حماية الذاكرة

يمكن إيقاف خدمة حفظ الصور ومقاطع الفيديو التلقائية في ألبوم الكاميرا التي تملأ ذاكرة الهاتف، عن طريق إلغاء تنشيط مفتاح «حفظ في Camera Roll» في قسم الدردشات بإعدادات التطبيق.

حماية البيانات

يمكن تقليل البيانات التي يستخدمها التطبيق من خلال تخصيص إعدادات التنزيل التلقائي، ما يتيح التحكم في وقت تنزيل الملفات والوسائط، من خلال ضبط «التخزين والبيانات» في الإعدادات، ثم اختيار ما إذا كان يمكن تنزيل الصور والصوت والفيديو والمستندات تلقائيا باستخدام شبكة الواي فاي والبيانات.

الخروج من المجموعات

يمكن للمستخدم الخروج من المجموعات التي لا يريدها أو أرشفتها، من خلال فتح «الدردشة الجماعية»، والنقر على موضوع المجموعة وانتقل للأسفل لرؤية خيار «خروج من المجموعة» أو«كتم الصوت».

إخفاء الرسائل

يمكن استخدام خاصية «إخفاء الرسائل» التي ستؤدي إلى جعل أي رسائل جديدة في المحادثات تختفي بعد 7 أيام، عن طريق فتح الدردشة والنقر على اسم «جهة الاتصال» والتمرير لأسفل لرؤية خيار «إخفاء الرسائل» ثم اختيار «تشغيل».

تحديث الخصوصية

من خلال تحديث الخصوصية يمكن التحكم في تحديد من يمكنه رؤية إشعارات القراءة، وآخر ظهور، وصورة الملف الشخصي، والرسالة التعريفية الخاصة بالحساب، ويمكن تحديث هذه الإعدادات من خلال النقر على «الخصوصية»، وتغيير هذه الإعدادات ليراها «الجميع»، أو «جهات الاتصال فقط»، أو «لا أحد على الإطلاق».

حظر المستخدمين

يمكن حظر أي شخص غير مرغوب به على التطبيق، من خلال التوجه إلى إعدادات الخصوصية، والنقر فوق «حظر» ثم أضف «جهات اتصال»، أو الرقم المجهول الذي ترغب في حظره.

التحقق بخطوتين

خاصية «التحقق بخطوتين» هي ميزة اختيارية تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتسآب، ويمكن تفعيلها عن طريق فتح الإعدادات، والنقر فوق الحساب و«التحقق بخطوتين»، ثم اضغط على «تمكين».

