«أصدقاء العمر» في وارنر براذرز أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة فعالية «أصدقاء العمر» من 26 مارس ولغاية 10 أبريل المقبل، حيث سيتمكن الضيوف من الاحتفاء بأصدقاء الطفولة من شخصيات «الأنيميشن» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات المحبوبة الجديدة للمرة الأولى في المدينة الترفيهية، وذلك مع اقتراب موعد إجازة الربيع المدرسية.

واحتفاءً بقيم الصداقة، ستعرض منطقة وارنر براذرز بلازا أريكة مسلسل «فريندز» البرتقالية الشهيرة التي اجتمعت عليها شخصيات المسلسل لسنوات طويلة، ليستمتع ضيوف المدينة من عشاق المسلسل الشهير بفرصة التقاط أجمل الصور بجانب الأريكة المميزة.

كما تستضيف منطقة وارنر براذرز بلازا العديد من العروض الترفيهية، وذلك احتفالاً بالصداقة التي تجمع عدد من الثنائيات من شخصيات الأنيميشن المحبوبة، مثل فريد وبارني، وسكوبي-دو وشاغي، وتوم آند جيري، إلى جانب لقاء كل من جورج وأسترو جيتسون لأول مرة، وسيتم استقبالهما ضمن أجواء موسيقية احتفالية مميزة.

ويتمكن الضيوف الصغار من المشاركة في عدد من المسابقات وأنشطة الحرف اليدوية والفنون التي تحفز على الإبداع والابتكار بين الساعة 1:00 ظهراً والساعة 5:00 مساءً، حيث سيتمكنون من رسم وتلوين الشخصيات المفضلة لديهم والاحتفاظ بالرسومات كتذكار من الفعالية. كما سيتمكن الأطفال من قضاء أوقات مليئة بالمرح والمغامرة خلال فعالية «البحث عن الجزر» لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز.

ويمكن للضيوف الراغبين باقتناء الهدايا التذكارية الاستفادة من العرض الخاص بفعالية «أصدقاء العمر»، التي توفر لهم خصماً بقيمة 50% على جميع المنتجات المستوحاة من شخصيات «ذا جيتسونز»، في حين سيتمكن محبو المأكولات من تذوق «وافلز توم آند جيري» الجديد كلياً في مطعم سكوب المشاهير، كما سيقدم مخبز بيفرلي هيلز أشهى أصناف الكوكيز المستوحاة من سلسلة «فريندز» الشهيرة، فضلاً عن قهوة «سنترال بيرك» الشهيرة.

تعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.