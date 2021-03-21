"روشتة ذهبية" لعمر طويل بصحة جيدة

تدعم دراسة جديدة المبادئ التوجيهية الغذائية طويلة الأمد، التي تنص على أن تناول خمس حصص يومية من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، بداية من التفاح ووصولًا إلى الكوسا، يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول بصحة جيدة. ولكن إذا كان الشخص يفكر في تناول عصير الفواكه أو البطاطس المقلية بين تلك الحصص، فإنه يؤثر سلبياً على نظامه الغذائي، وفقاً لما نشرته "واشنطن بوست".

يقول دونغ وانغ، عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن "الأشخاص الذين يتناولون خمس حصص من الخضار والفواكه يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 13% للوفاة نتيجة لأي أسباب مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبتين فقط من الفاكهة والخضراوات يومياً".

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص يومية - على وجه التحديد حصتين من الفواكه وثلاث من الخضراوات - لديهم خطر أقل بنسبة 12% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10%، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 35%، مقارنة بالأشخاص. الذين أكلوا وجبتين فقط في اليوم. وتمثل "الحصة" الواحدة معيار نصف كوب من أي خضراوات أو فواكه، أو كوب كامل من سلطة الخضار. يحصل الشخص على نفس الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة في كليهما، لكن الخضراوات تحتوي على سعرات حرارية وسكر أقل قليلاً، ولهذا السبب توصي الإرشادات عموماً بمستويات استهلاك أعلى قليلاً للخضروات.

تضمنت النتائج، التي نُشرت في مجلة Circulation، دراستين طويلتا الأجل تركزان على مجموعة تضم أكثر من 100,000 رجل وامرأة أميركيين تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 30 عاماً. ثم تمت إضافة هاتين الدراستين إلى 24 دراسة جماعية أخرى من جميع أنحاء العالم لإجراء تحليل تلوي كبير (مجموعة من العديد من الدراسات الأصغر، والتي تم تجميعها معاً لتحديد الاتجاهات العامة) على أكثر من 1.8 مليون مشارك.

بشكل جماعي، أظهرت الدراسات وجود علاقة قوية بين استهلاك الفاكهة والخضراوات وانخفاض مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع المسببات، لكن الدراسات لم تظهر السبب والنتيجة.

ومن المثير للاهتمام أن بحث وانغ أظهر أن تناول أكثر من خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا لم يكن مرتبطاً بنتائج أكثر إيجابية - فقد استقر الحد من المخاطر في خمس حصص يومية. ولكن لا يوجد، في الوقت نفسه، ضرر من الحصول على أكثر من خمس حصص يومية.

تناولت دراسة وانغ معدل الوفيات على وجه التحديد، ولكن هناك أسبابًا أخرى للإكثار من تناول الخضار والفاكهة، من بينها الوقاية من الأمراض.

تقول دكتورة كارين كولينز، أخصائية تغذية مسجلة ومستشارة التغذية في المعهد الأميركي لأبحاث السرطان، إن تناول أكثر من خمس حصص يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. وتوصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بـ 2.5 كوب من الخضار و2 كوب من الفاكهة يوميًا للصحة العامة، والتي تبلغ حوالي تسع حصص يوميًا.

نظرًا لأن الغالبية العظمى لا تصل إلى معدل تناول تسع حصص في اليوم، فربما يكون من الأخبار الجيدة معرفة أن دراسة وانغ وجدت أن خمس حصص يوميًا فقط سيكون لها آثار مفيدة للوقاية من الأمراض المسببة للوفيات، ويبدو أنه عدد قابل للتحقيق يومياً.

تقول دكتور كولينز: إن من المهم التوعية على مستوى العالم، والتأكيد على "أن كل خطوة إلى الأمام من الوجبات الغذائية، التي تحتوي على الحد الأدنى من الخضار والفواكه تحدث فرقاً".