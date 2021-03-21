وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل

توفي صباح اليوم الأحد، الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن عمر يناهز الـ74 عاما.

ويعتبر الراحل أحد رموز الصحافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، حيث قضى عشرات السنين في المهنة التي عشقها، وتدرج في خدمتها حتى صار رئيسا لتحرير صحيفة "اليوم" مدة 14 عاما. بحسب العربية.

وبدأ الوعيل مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما في جريدة "الرياض"، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة "الجزيرة"، كما ترأس تحرير "المسائية".

وقد عرف الراحل بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات، كان آخرها كتاب شهود هذا العصر الذي نشره بداية العام الهجري، كما تولى العديد من المناصب، وحصل على عضويات في مجالات إعلامية وأدبية وسياسية.