أجمل عبارات التهنئة للأم في عيدها

لعل الكلمات في أغلب الأوقات والمناسبات تكون أثمن من أي هدية مادية، ولها وقع جميل ومؤثر في نفس المتلقي، والأم هي أكثر الأشخاص رغبة في سماع عبارات المحبة من أولادها؛ فهي تشعرها بأنها حاضرة في قلوبهم، مقيمة في أرواحهم. ولأنّ الأم تستحق أن يُغدق عليها دائمًا بالكلمات الجميلة والعبارات المنمقة نورد من خلال السطور التالية أجمل عبارات التهنئة للأم في عيدها:

عيدك ليس يومًا واحد بل هو في كل الأيام..رجوتك ربي ألا تحرمني سماع صوتها العذب، ورؤية وجهها الجميل...أمي شجرة شامخة، نستظل بحنانها، ونرتوي من حبها...أمي أنت نبض الفؤاد، وبهجة الروح، ونور العين.،،أمي نور يضيء دروبي، وبلسم شافٍ لجروحي.

عندما أنطق باسمك تتراقص الحروف طربًا، وتزدان الكلمات جمالًا...أمي أنت ملجئي وملاذي الآمن، فدمتِ لي شامخة قوية...أمي الحياة، والحياة هي.

أي كلمة حب ووفاء، وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك يا غاليتي، فكل عام وأنت بسمتي.