حقيقة وفاة الممثل المصري سيد رجب

كشف الفنان المصري، سيد رجب، عن أن حالته الصحية بخير، وأن الشائعات التى أطلقت عليه الفترة الأخيرة لا أساس لها من الصحة.

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية، مساء اليوم السبت، عن سيد رجب، أنه ليس لديه وقت لمتابعة ما يكتب عنه، لأنه يُقسم وقته في التصوير بين ثلاثة أعمال درامية، المقرر عرضها في ماراثون رمضان المقبل.

وأكد رجب أنه يشارك في مسلسل "موسى"، مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سلامة وسمية الخشاب، ومسلسل "لعبة نيوتن" مع مني زكي ومحمد ممدوح، ومسلسل "كل ما نتفرق" مع المخرج كريم العدل وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وريهام حجاج.

ويشار إلى أن الفنان المصري سيد رجب، قد أكد في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، أنه تم شفاؤه مؤخرا من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، معلنا، آنذاك، أنه بصحة جيدة حاليا بعدما جاءت مسحته "سلبية".