أغنيات تحتفي بالأمومة

مراد اليوسف (دبي)

بدأت نانسي عجرم التحضير لطرح عملها الجديد عن الأم من خلال عرض فيديوهات عبر السوشيال ميديا، وعرضها عبر قناتها في «يوتيوب» تحت عنوان «أمي»، وقالت فيها: «فكرت جبلك ورد بالأول اتذكرت أن الورد راح يدبل.. فكرت أهديلك دهب مشغول خفت الدهب من لمعتك يخجل..الليل حكيه بيطول عن قلبك الدافي ان وشو ما بقول بيضل مش كافي…انتي ربيع البيت.. وغنية حجاره يا شمعته بالليل. يا ضحكة نهاري».

«إنتي حلوة في كل وقت»

وتحت عنوان «إنتي حلوة في كل وقت» انتهى الفنان مدحت صالح من تسجيل وتنفيذ الأغنية التي يهديها للأمهات، فيما أطلق الفنان السوري سامو زين أغنية «ست الناس» التي يقول في مقدمتها: «يا ست الناس أنا واقع.. وفي الحقيقة وفي الواقع..لو كان الجو ده ساقع.. بشوف عيونك اتدفى».. وطرح العراقي محمد الفارس أغنية «أمي مخلوقة عجيبة»: أمي مخلوقة عجيبة.. مرة اسميها حياتي ومرة لحبيبة.. الله يحفظها إليه وعمري انطيها.. مثل الجنه ويمي تاج راسي أمي.

«بعتذرلك»

وفضل الفنان المصري حلمي عبد الباقي أن يغني «بعتذرلك»، التي تقول كلماتها: «بعتذرلك إني سيبتك بعد ما اتعلقت بيّا، بعترفلك كنتي مكسب واتقلب بخسارة ليّا، كنتي ونسي في عز سهري، كنتي واقفة سنين في ضهري، مهما لفيت مش هلاقي جزء من خوفك عليّا».. وطرحت الفنانة الشابة آية عبدالله أغنية «أمي حبيبتي»، ومن خلال عمل غنائي بأسلوب موسيقي أطلق خالد تاج الدين أغنيته «mother».