(إلى أمي)

«أنت مثل العمر، ما يتكرر مرتين»

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في يومك الكبير أرفع التهاني والأمنيات وأخلصها بأن ينعم الله عليك بنعيمٍ لا ينقطع وظل يوم لا ظل إلا ظله، وأن يمنح روحك السلام والطمأنينة.

أمي الغالية يا ست الحبايب يا كل النور، يا حب ما له حدود، يا أجمل ما في الدنيا، أمي يا سعادة العين، الأم الأم الأم أنتِ ملء القلب يفوح شذاها، أنت الأخضر المشع المتمايل بالحب الثمين الذي نستقبله بحرص الذي نخاف عليه الذي يعطي أحلامنا سعادتها ويحققها لنا بالرضا والدعوات.

أمي منذُ غيابك ضعفت الحقيقة وازدادت من حولنا الآراء وتعددت الحلول، في ضياع وتشتت نقف حائرين رسائلنا ينقصها دفئك وحكمتك ورأيك السديد، منذُ غيابك غابت حكايات ما قبل النوم ذبل التشويق والدراما المؤثرة، غاب قولك ونحن صغار رددوا «توكلت على الله، إن الله يحب المتوكلين والصالحين» جزيت خيراً يا أمي، منذُ غيابك لم ننهض لنقدم ما تخبزين إلى جيراننا الطيبين، ولم نذهب إليهم لنسمع مباركتهم ودعاءهم لنا بالتوفيق والتفوق.

مؤثر وجارح غيابك وأبي

«أمي وأبوي

يا أحسن الناس باحساس

عطر مزاياكم في الروح

يا أجمل الناس»

يا أمي وأبوي»

أمي في السماء...

أمي في السماء/‏‏ مطر ٌووهج ٌ وعناقٌ

أشتاق يا عذبة المعاني/‏‏ إلى أحضانك

أمان/‏‏ أمي في قلب السماء

الغيمة ُوالحقيقةُ/‏‏ النفس ُالخالدةُ في النفس ِ/‏‏ الشمس في صدر النهار

نور الكلمات للكلمات

أمي الحياة/‏‏ تبدد القلق

أمي شقَّ الطبيب

بالمشرط ِ طريقاً للألم/‏‏ في صدري وتاه

أختبأ صوتي غير سعيدٍ/‏‏ الأمر مزعج ٌ وبعيد/‏‏ أن تكون الطمأنينة منعرجاً

وغيابك أحزاناً.

لن أتحدث بافتراض/‏‏ لكني في الغرفة

الأكثر ملاحظة/‏‏ قدمي لا تحملني

إلى غرفةٍ أخرى/‏‏ لا أستطيع كعادتي

أنقل لك ِ الحدث الثقيل/‏‏ الجاثم على القلب/‏‏ وتسمعين.

الله رفع منزلتك/‏‏ يا أمي للسماء

المطرُ، المطرُ/‏‏ الوردةُ الوردةُ

الغيمة ُ الغيمة/‏‏ الجمالُ والخلاص

من كل صعب/‏‏ عيناكِ المملوءتان بالحب/‏‏ المسكونتان بالقلق

النور الذي يدلني يجمعني/‏‏ إذا تهتُ أو تأخرت/‏‏ أمي السماءُ السماء

الغيمة/‏‏المطر

في يوم الأم....

إلى أمي في قبرها

إلى كل أم حاضرةً أو غائبة

إلى كل أم وأب على سرير المرض

في البيوت، في العمل، وهن في كفاحهن مع الحياة.. التحية والاعتزاز.