أم ومعلمة في زمن الدراسة عن بُعد

نسرين درزي (أبوظبي)

كثرت أشكال الدعم خلال جائحة كورونا حول دور الأم العاملة في المواءمة ما بين عملها عن بُعد، ومتابعة دراسة أبنائها «أونلاين»، ولا سيما في المراحل التأسيسية التي تتطلب تواجدها إلى جانبهم، وقد تكون الأم في مهنة التعليم، من أكثر النساء العاملات اللاتي يواجهن تحديات كثيرة مع ظروف التدريس من البيت.

وتحرص بلا أدنى تقصير على القيام بواجباتها كاملة، وتأدية أكثر من مهمة في الوقت نفسه كأم ومعلمة، لكن كيف؟ ومن أين تأتي بهذه القدرة على التنسيق؟ تتابع عشرات الطلاب عبر جهازها، تشرح الدرس، تطرح الأسئلة، وتجيب على الاستفسارات. عين هنا وأخرى هناك مع أبنائها الجالسين بدورهم خلف شاشات الدراسة يتابعون حصصهم من البيت.

جهود مضاعفة

أمل عامر التلاوي معلمة لغة عربية للصفوف الإعدادية، وهي أم لـ 3 بنات في المرحلة التأسيسية، روت تفاصيل عن يومياتها في مهنة التعليم، التي وصفتها بالدقيقة جداً مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا».

وقالت: إن الأمهات العاملات في مجال التعليم يواجهن تحديات ضاغطة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، وكان لا بد من التعامل معها بجهود مضاعفة وبقدرة على إدارة الوقت بذكاء، ولا سيما أن التواصل عن بعد مع الطلبة ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى أسلوب مغاير لشد انتباههم طوال الحصة التعليمية.

وعن مسألة الترتيب ما بين دورها كمعلمة وأم مطلوب منها مساعدة بناتها على تجهيز متطلباتهن أثناء الدراسة، ذكرت أنها عملت على تدريبهن منذ البداية، وشرحت لهن أنه لا بد من أن يعتمدن على أنفسهن خلال فترات انشغالها. وهذا بنظرها أمر إيجابي لأن الأطفال مطالبون خلال هذه المرحلة بالشعور بالمسؤولية، وعدم الاتكال الكلي على الأهل، علماً أنها بعد الدوام الدراسي تخصص لبناتها الوقت الكافي لدعمهن في فهم المسائل الصعبة. وبعد ذلك تنصرف للتحضير لشرح دروس اليوم التالي، وتصحيح واجبات الطلبة، وإعداد أسئلة الاختبارات وتنزيلها عبر البرامج الإلكترونية المعتمدة. أما عن الطهي وباقي الأعمال المنزلية، فهي تتركها لساعات متأخرة من الليل أو لعطلة نهاية الأسبوع، التي تخصصها لمستلزمات بيتها وأسرتها.

365 يوماً

وعن يوم الأم الذي يحتفي به العالم تقديراً لتضحيات الأمومة الواهبة بقدر لا حدود له، فاعتبرت أمل عامر التلاوي أنه أكثر من مجرد تاريخ، وإنما يستحق الاحتفال المتواصل على مدى 365 يوماً من العرفان والتقدير. وقالت: دور الأمهات على مدار العصور لم يكن يوماً سهلاً، ومن يستمع إلى روايات الجدات، يدرك أن لكل زمان صعوباته.