فتيحة المراحي.. «الخالة الأم»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ملأت بحضورها ربع قرن من حياتها الاجتماعية، وبذلت الكثير لإسعاد الآخرين وخدمتهم بطيب خاطر.. فتيحة المراحي أمّ لم تنجب أولاداً، كرَّست حياتها لأبناء أختها، محمد ونورة وشيماء وعبدالله، وباتت لهم السر والسند، الملجأ والموجه.

بدأت قصة الأم «الخالة» فتيحة عندما رأى عبدالله النور، وهو لم يكمل بعد الشهر السابع، كان يحتاج إلى الكثير من الرعاية والحب والحنان، تعلقت به، ضمته إلى صدرها، وبعد أن اشتد عوده، صارت ترافقه لحظة بلحظة، فباتت والدته الثانية بعد أمه البيولوجية، حيث يعتبر محظوظاً باستحواذه على قلب الأمين، أمه «خديجة» وأمه الثانية «فتيحة».

مواقف كثيرة روتها الأم فتيحة، وهي تكفكف دموعها، تعلقت بعبد الله وارتبطت به عاطفياً ونفسياً، عندما نصحها الطبيب بوضعه قرب قلبها ليستمع إلى دقاته فتتحسن صحته، حيث كان من الأطفال الخدج، وكانت تساعد والدته على التعافي، غمرته بحبها، فتعلقا ببعضهما البعض، كانت تسافر وتعود بلهفة، علمته الحياة والقيم، وساعدته في الدراسة وأجابت على أسئلته الوجودية، عززت مواهبه، وطالما دعمته وانتشلته من عثراته، كانت تأخذه إلى مركز تحفيظ القرآن، وعند بداية الشهر، تأخذ ظرفاً يحتوي على أوراق نقدية، وتجعل مدير المركز يمنحها لعبد الله وأخيه محمد كراتب شهري، مما جعلهما يقبلان على حفظ القرآن الكريم.

هي سري وسندي، أشعر بفراغ كبير حين تغيب، لا أفرق بينها وبين والدتي، قال عبدالله، وأضاف متحدثاً بحب عن خالته «فتيحة» التي يعتبرها والدته الثانية، مؤكداً أنها صندوق أسراره وموجهته ومساعدته وصديقته المقربة.