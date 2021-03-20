بالفيديو.. آبل تطرح الجيل الجديد من آيفون القابل للطي قريباً

نظرًا لأن Samsung واثنين من مصنعي المعدات الأصلية الآخرين بما في ذلك Motorola قد أصدرت نماذج قابلة للطي ، فمن الطبيعي أن يتطلع الناس إلى طرح Apple الخاص بالهواتف القابلة للطي.

وبحسب موقع «RT» فقد قام مصمم الجرافيك Technizo بالاشتراك مع LetsGoDigital بتجميع المعلومات من التسريبات وعدد قليل من براءات الاختراع من Apple للتوصل إلى تصميم مفهوم محتمل لجهاز iPhone القابل للطي الذي طال انتظاره من Apple ، والذي من المتوقع إصداره في عام 2022.

وتبعا لموقع LetsGoDigital المتخصص بشؤون التقنية والإلكترونيات الحديثة فإن الجيل الجديد من هواتف آيفون القابلة للطي مجهز بشاشات OLED مرنة، تشبه في تصميمها أجهزة RAZR من موتورولا.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت مؤخراً لهذه الأجهزة نلاحظ أن هياكلها أتت مشابهة بعض الشيء لهياكل هواتف "آيفون-12" الجديدة، ، لكنها تطوى من منتصفها، وحواف الهيكل المعدنية متطابقة لحد ما أيضا.

آبل تطرح الجيل الجديد من آيفون القابل للطي قريباً

وعلى الوجهة الخلفية لهذه الأجهزة تبعا للفيديوهات ستثبت كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وبجانبها توجد شاشة صغيرة مربعة الشكل مقاسها مساو لمقاس الإطار الذي ثبتت فيه عدسات الكاميرا.

كما تظهر التسريبات أن زر الطاقة الرئيسي في هذه الأجهزة سيكون مثبتا على الحافة اليمنى للهيكل، بينما ستكون أزرار التحكم بالصوت على الجهة المقابلة.

ومن المتوقع أن تطرح هذه الهواتف في الأسواق العام القادم، وأن تبدأ أسعارها من 1200 دولار تقريبا.